تفاصيل جلسة الخطيب في اتحاد الكرة اليوم (صور)

استقبل اليوم عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الكرة في مصر، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ودار اللقاء حول عدد من الأمور المتعلقة باللائحة الجديدة والاستفسارات الخاصة برابطة الأندية المحترفة، وكشف مصدر داخل الجبلاية أن محمود الخطيب طلب من رئيس الجبلاية مد قيد القائمة الأولى من يوم 11نوفمبر الجارى إلى ما بعد مبارة نهائى دورى ابطال افريقيا المقرر إقامته يوم 27من الشهر الجاري.

وأكد الخطيب أن الاهلى سيفقد عدد من اللاعبين فى المباراة فى حال عدم قيدهم فى القائمة الاولى للفريق وسيعطى فرصة لهم الرحيل مجانا وفقا للائحة القيد وفى حال قيدهم فى القائمة الأولى سيكون الأهلى مضطرا للإبقاء عليهم حتى الانتقالات الشتوية المقبلة والمدير الفنى الاهلى ينوى تدعيم فريق الكرة بعدد من الصفقات.

اقرأ أيضا: إبراهيموفيتش: "لن أسجل ضربات جزاء مع ميلان مرة أخرى"



وحضر اللقاء كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق أعضاء اللجنة الخماسية و وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

