ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور المصور الفوتوجرافي حسام عاطف فاروق، الشهير بـ انتيكا، فور إعلان خطبته من الإعلامية هند مدحت فاروق.
نشر انتيكا مجموعة من صور حفل الخطوبة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معقبًا عليها قائلاً: "الحمدلله قرأنا الفاتحه عقبال العُمر كله .. ادعولنا ربنا يوفقنا في حياتنا و يكرمنا ببعض دايماً".
تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي من متابعيه ومحبيه صور قراءة الفاتحة على نطاق واسع على مختلف مواقع السوشيال ميديا.
اقرأ أيضًا..حسام انتيكا يعلق على زواج سلمى ويتوعد لمهاجميه "فيديو"
ولاقى حسام انتيكا العديد من التعليقات والمباركات من قبل جميع أصدقائه وجمهوره الكبير، إلا أنه لن يسلم من الإنتقادات والهجوم التي اتهمته بأنه يحاول إتمام تلك الخطوة بسبب زواج طليقته البلوجر سلمى الكباريتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتيكا يعلن خطوبته من إعلامية مشهورة "صور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.