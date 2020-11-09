انتيكا يعلن خطوبته من إعلامية مشهورة "صور"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور المصور الفوتوجرافي حسام عاطف فاروق، الشهير بـ انتيكا، فور إعلان خطبته من الإعلامية هند مدحت فاروق.

نشر انتيكا مجموعة من صور حفل الخطوبة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معقبًا عليها قائلاً: "الحمدلله قرأنا الفاتحه عقبال العُمر كله .. ادعولنا ربنا يوفقنا في حياتنا و يكرمنا ببعض دايماً".

تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي من متابعيه ومحبيه صور قراءة الفاتحة على نطاق واسع على مختلف مواقع السوشيال ميديا.

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ولاقى حسام انتيكا العديد من التعليقات والمباركات من قبل جميع أصدقائه وجمهوره الكبير، إلا أنه لن يسلم من الإنتقادات والهجوم التي اتهمته بأنه يحاول إتمام تلك الخطوة بسبب زواج طليقته البلوجر سلمى الكباريتي.