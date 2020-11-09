النائبة شيرين عبدالعزيز تشكر أهالي المنوفية وشبين الكوم لدعمهم القائمة الوطنية من أجل مصر

تقدمت النائبة شيرين عبدالعزيز، بالشكر والتقدير والاحترام والمحبة والعرفان بالجميل لأهل محافظة المنوفية وأهل دائرة مركز وبندر شبين الكوم على مابذلوه من جهد ودعمهم للقائمة الوطنية من أجل مصر، خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.
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ودون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "باسمي وباسم زملائي المرشحين عن القائمة الوطنية أشكركم جميعا على هذا الدعم والتأييد وأعاهد الله أن أكون على قدر المسئولية دوما، وفقني الله لخدمتكم ولما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".
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