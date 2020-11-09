إلهامي عجينة: أنتظر دعمًا في جولة الإعادة يليق بأهل بلقاس

قال النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب والمرشح بدائرة بلقاس، إنه يتقدم بالشكر والعرفان لمن منحوه صوته أو لم يمنحوه صوته في الجولة الاولى من المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب 2020.

إقرأ أيضًا.. النائبة شيرين عبدالعزيز تشكر أهالي المنوفية وشبين الكوم لدعمهم القائمة الوطنية من أجل مصر



ودون عجينة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أهلى وإخواتى وأحبائي.. شعب بلقاس العظيم: أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير والعرفان على مساندتهم لى ومنحونا الشرف بأصواتهم وأيضا للذين لم يمنحونا ثقتهم ولكن منحونا احترامهم لنا ودعواتهم لنا فى الجولة الأولى من الانتخابات وأنتظر دعما يليق بيكم فى جولة الإعادة إن شاء الله دمتم لنا جميعا وحفظكم الله".