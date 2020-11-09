التخطيط: ثلاثة حوارات مجتمعية لمناقشة تعافي الاقتصاد وتعظيم استفادته من الأوضاع الحالية

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استئناف جلسات الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل أزمة كوفيد 19.

ولفتت السعيد إلى عقد ثلاثة حوارات مجتمعية في الفترة السابقة، تم خلالها مناقشة سبل وآليات تعافي الاقتصاد المصري وتعظيم استفادته من الأوضاع الحالية، ونقاط قوة واستقرار الوضع الاقتصادي الكلي في مصر، ودور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي ساهمت في رفع قدرة مصر على التعامل مع الأزمة العالمية واحتواء آثارها، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية للإشادة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، في الجلسة الأولى من منتدى أسبوع مصر: الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام، الذي ينظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية في مصر، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، غرفة التجارة المصرية البريطانية وسفارة مصر في المملكة المتحدة.

وخلال كلمتها في الجلسة الأولى من المنتدى المنعقدة بعنوان: "مسار مصر نحو النمو المستدام" أوضحت الدكتورة هالة السعيد التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011 لافتة إلى أن الاقتصاد كان يعاني من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل المقاييس المالية والنقدية والخارجية، لذلك صاغت الحكومة المصرية" رؤية مصر 2030 " التي تهدف إلى رفع معدل النمو وتحقيق نمو شامل ومستدام.

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