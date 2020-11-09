الشعب الجمهوري: فوز مرشحين من الجولة الأولى و11 مرشح في جولة الإعادة

أصدر حزب الشعب الجمهوري بيانًا عن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، أعلن خلاله أن المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب 2020 تشير إلى فوز الحزب بمقعدين من الجولة الأولى في انتخابات المرحلة الثانية.
وأضاف الحزب أن هناك 11 مرشح يخوضون جولة الإعادة من غجمالي 24 مرشح خاض بهم الحزب الانتخابات في المرحلة الثانية في 10 محافظات.
ويؤكد موقع تحيا مصر، ان هذه النتائج هى مؤشرات أولية غير نهائية، فالهيئة الوطنية للأنتخابات هى صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتيجة النهائية الرسمية.
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وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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