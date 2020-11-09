الشعب الجمهوري: فوز مرشحين من الجولة الأولى و11 مرشح في جولة الإعادة

أصدر حزب الشعب الجمهوري بيانًا عن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، أعلن خلاله أن المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب 2020 تشير إلى فوز الحزب بمقعدين من الجولة الأولى في انتخابات المرحلة الثانية.

وأضاف الحزب أن هناك 11 مرشح يخوضون جولة الإعادة من غجمالي 24 مرشح خاض بهم الحزب الانتخابات في المرحلة الثانية في 10 محافظات.

ويؤكد موقع تحيا مصر، ان هذه النتائج هى مؤشرات أولية غير نهائية، فالهيئة الوطنية للأنتخابات هى صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتيجة النهائية الرسمية.

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