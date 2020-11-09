محمد رمضان يلفت الأنظار بـ لوك جديد "فيديو"

نشر المطرب الشعبي محمد رمضان، فيديو جديد له ليظهر بـ "لوك" جديد ويلفت الأنظار له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ظهر "رمضان" في الفيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات بشعر مصبوغ باللون الأشقر الفاتح والمائل إلى البياض، وكتب مستشهدا بكلمات أغنيته "أنت جدع": "راح بلطي واللي جاي جمبري".
كان قد طرح محمد رمضان مؤخرًا أغنية الشرع محلل أربعة التي لاقت هجومًا كبيرًا من قبل الجمهور والعديد من نجوم الفن.
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الجدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان يدخل الماراثون الرمضاني المقبل 2021 بمسلسل يحمل اسم "موسى"، وهو من بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، أيتن عامر، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبدالرحمن.
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