الهيئة الوطنية: تسلمنا فرز 9 محافظات بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

قالت الهيئة الوطنية، إنها بدأت تستلم نتائج الحصر العددى للدوائر والمحافظات على مدار اليوم وغدا، مضيفة أنها انتهت من استلام نتائج 9 محافظات، وأن الهيئة الوطنية في انتظار نتائج 4 محافظات بينهم شمال وجنوب سيناء.

وأدلى المواطنون بأصواتهم على مستوى 13 محافظة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وانتهت أمس الأحد، عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، وبدأت عمليات الفرز للأصوات، ليتم تحديد الفائز أو من سيخوض جولة الإعادة بنظام الفردى والقائمة.

ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب والذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه مع انتهاء التصويت، سيكون هناك فترة تقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة، وذلك خلال 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة الحصر العددى للأصوات على أن يكون الطلب مشفوعًا بمستندات، لتفصل الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

ويتضمن القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، إلزاما على الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص التظلمات التى تقدم إليها بشأن أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب فى موعد أقصاه 24 ساعة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من السرعة فى سير العملية الانتخابية وعدم إطالتها.