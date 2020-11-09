منافسة شرسة بجولة الإعادة بين مرشحى "مستقبل وطن والمستقلين " بالدائرة السادسة بالشرقية

تستعد الدائرة السادسة، بمحافظة الشرقية، إلى خوض منافسة شرسة بين مرشحى " مستقبل وطن والمستقلين" بالشرقية، حيث جاءت المؤشرات الأولية، لتعلن الإعادة ، بين إمام منصور، وعلاء عبد النبى، ونبيل العطار، وصلاح منصور، وعلاء النجار، وصلاح شرابية.

وكانت الساعات الأخيرة، من فرز اللجان، قد شهدت تقدم كبير للمرشح الشاب، إمام منصور، ومرشح مستقبل وطن، علاء عبد النبى، حيث احتلوا المراكز الأولى، بينما جاء الآخرين فى المراكز التالية.

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