منافسة شرسة بجولة الإعادة بين مرشحى "مستقبل وطن والمستقلين " بالدائرة السادسة بالشرقية

تستعد الدائرة السادسة، بمحافظة الشرقية، إلى خوض منافسة شرسة بين مرشحى " مستقبل وطن والمستقلين" بالشرقية، حيث جاءت المؤشرات الأولية، لتعلن الإعادة ، بين إمام منصور، وعلاء عبد النبى، ونبيل العطار، وصلاح منصور، وعلاء النجار، وصلاح شرابية.
وكانت الساعات الأخيرة، من فرز اللجان، قد شهدت تقدم كبير للمرشح الشاب، إمام منصور، ومرشح مستقبل وطن، علاء عبد النبى، حيث احتلوا المراكز الأولى، بينما جاء الآخرين فى المراكز التالية.
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ووفقًا للمؤشرات الأولية، للجان الفرز، فقد حصل، المرشح المستقل، إمام حسن على 85229 صوتًا، ومرشح مستقبل وطن، علاء عبدالنبي على 47329 صوتًا، ومرشح حماة الوطن، نبيل العطار على 42666 صوتًا، وصلاح منصور على 39659 صوتًا، ومرشح مستقبل وطن، علاء النجار على 38576 صوتًا، وصلاح شربية على 33740 صوتًا.
ولم يتمكن أحد من المرشحين، الذى كان يبلغ عددهم 38 ، من الفوز فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية ، بالدائرة السادسة التى تضم مركز فاقوس أول وثانى ومركز كفر صقر ومركز أولاد صقر، والمخصص لها 3 مقاعد، فى مجلس النواب، منافسة شرسة بين 38 مرشحاً ما بين المستقلين والتابعين للأحزاب السياسية.
وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، نائب رئيس محكمة النقض، عن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتى تضمنت قبول طعون 10 مرشحين بمحافظة الشرقية، ليرتفع بذلك عدد المرشحين إلى 247 مرشحًا على المقاعد الفردية، وكذا رفض الطعون الثلاثة المُقدمة من ثلاث قوائم، ليتم اعتماد قائمتين اثنتين للترشح فى القائمة النهائية عن قطاع شرق الدلتا هما القائمة الوطنية من أجل مصر، و قائمة أبناء مصر، مخصص 8 دوائر إنتخابية، بإجمالى 21 مقعداً، وذلك على النحو التالى.
الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثانى الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد، الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمى أول وثانى العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزى منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد، الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزى أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين، الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزى ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين، الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد، الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.
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