حملات بأسيوط من الرقابة والصحة والتموين وحماية المستهلك: ضبط 332 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بـ4 مخازن غير مرخصة.. و3000 قرص مخدر و191 أمبول جدول أول وثالث.. و11 ألف قطعة مستلزمات طبية

كشف أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح الفرع الإقليمي بالجهاز بمحافظة أسيوط بناءاً على المعلومات الواردة من هيئة الرقابة الإدارية و بالاشتراك والتنسيق الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بوزارة الصحة ومديرية التموين ومكتب الصحة بضبط ما يقرب من 332 طن مواد غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للإستهلاك الأدمي وكذلك مخازن أدوية بها عقاقير مخدرة بكميات كبيرة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه فور ورود معلومات هيئة الرقابة الإدارية للجهاز، فقد تم التنسيق مع التفتيش الصيدلى وإعداد حملة مشتركة توجهت إلى مقر المخازن بالمحافظة وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن منتجات غذائية غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية به حوالي 20 طن مواد غذائية وقد تم ضبط منتجات غير صالحة تم إعدامها بمعرفة مكتب الصحة بالإضافة إلى التحفظ على باقي الكميات والتي تقدر بحوالي 53000 كرتونة وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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