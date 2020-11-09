حملات بأسيوط من الرقابة والصحة والتموين وحماية المستهلك: ضبط 332 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بـ4 مخازن غير مرخصة.. و3000 قرص مخدر و191 أمبول جدول أول وثالث.. و11 ألف قطعة مستلزمات طبية

كشف أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح الفرع الإقليمي بالجهاز بمحافظة أسيوط بناءاً على المعلومات الواردة من هيئة الرقابة الإدارية و بالاشتراك والتنسيق الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بوزارة الصحة ومديرية التموين ومكتب الصحة بضبط ما يقرب من 332 طن مواد غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للإستهلاك الأدمي وكذلك مخازن أدوية بها عقاقير مخدرة بكميات كبيرة.
وأضاف رئيس الجهاز أنه فور ورود معلومات هيئة الرقابة الإدارية للجهاز، فقد تم التنسيق مع التفتيش الصيدلى وإعداد حملة مشتركة توجهت إلى مقر المخازن بالمحافظة وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن منتجات غذائية غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية به حوالي 20 طن مواد غذائية وقد تم ضبط منتجات غير صالحة تم إعدامها بمعرفة مكتب الصحة بالإضافة إلى التحفظ على باقي الكميات والتي تقدر بحوالي 53000 كرتونة وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
إقرأ أيضًا.. المرشح ماجد طلعت بعد خسارته: إرادة الله فوق كل شئ
كما تم ضبط مخزن سلع غذائية "تونة ومنتجات ألبان غير مرخص به حوالي مليون وخمسمائة ألف عبوة تونة و29315 عبوة جبنة بيضاء، و5933 عبوة خميرة، بإجمالي حوالي 293 طن مواد غذائية وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص به حوالي 18 طن و666 كجم مواد غذائية، كما تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخري غير صالحة للاستخدام بلغت 364 كجم وقد تم التحفظ عليها
وأعلن جهاز حماية المستهلك ضبط ثلاجة لحوم بها حوالي 322 كجم منتجات البان منتهية الصلاحية و133 كجم لحوم منتهية الصلاحية ، كما تم ضبط حوالي 150 كجم منتجات البان غير صالحة للاستخدام الادمي وتم إعدامهم بمعرفة مسئول مكتب الصحة، وتم ضبط 3000 قرص مخدر بمخزن غير مرخص ملحق بصيدلية وتم تحرير محضر بالواقع، كما تم ضبط 191 أمبول مخدر، و9028 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمخزن مستلزمات طبية وتم تحرير محضر بالواقعة، بالإضافة إلى ضبط 1143 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمخزن مستلزمات طبية تم تحرير محضر بالواقعة، وتبرع صاحب المنشأة بالمضبوطات لصالح مديرية الشئون الصحية بأسيوط وتعهد صاحب المخزن باستكمال إجراءات التراخيص، فضلًا عن ضبط 747 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمخزن مستلزمات طبية وتم تحرير محضر بالواقعة.
وأوضح رئيس الجهاز أن صحة المواطن ومصالحة الإقتصادية من أولويات أجهزة الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بالمواطن بتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملات بأسيوط من الرقابة والصحة والتموين وحماية المستهلك: ضبط 332 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بـ4 مخازن غير مرخصة.. و3000 قرص مخدر و191 أمبول جدول أول وثالث.. و11 ألف قطعة مستلزمات طبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.