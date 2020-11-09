محافظ الفيوم يستعين بمتخصصين من كلية الهندسة لتطوير ميدان السواقى

قرر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عقد اجتماع للقيادات التنفيذية بشكل دورى بأحد مراكز المحافظة، لخلق نوع من التواصل المباشر مع مجالس المدن، ومناقشة المشكلات والمقترحات مع الجهاز التنفيذى على أرض الواقع، فضلاً عن الوقوف على شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى.





وشدد الأنصارى، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، اليوم الإثنين، على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس فى بعض المناطق.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن تعامل الجهاز التنفيذى مع ملف التصالح على مخالفات البناء تم بشكل جيد، معربًا عن شكره لمجلس مدينة الفيوم والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم فى إنجاز هذا الملف الهام، مؤكدًا أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف فى العمل.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع مشروع تطوير ميدان السواقى، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة وخبراء فى التطوير المعمارى لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذى يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضارى للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادى للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من عمل جسات مبدئية للموقع لتحديد الأولويات العامة، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 4 أشهر بعد انتهاء إجراءات التعاقد.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتكثيف حملات النظافة بمختلف أحياء مدينة الفيوم وسرعة رفع تراكمات القمامة من الشوارع، للحفاظ على الصحة والنظافة العامة، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش بحر يوسف بمنطقة باغوص، وتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش بشكل كامل بمدينة الفيوم.

كما شمل الاجتماع فتح باب النقاش مع أعضاء الجهاز التنفيذى لطرح المشكلات ومقترحات تطوير العمل بمختلف القطاعات، ووجه المحافظ، رئيس المدينة، باستكمال انشاء سور لقطعة أرض تابعة لمجلس المدينة بمنطقة مصطفى حسن، حتى لا يتم استغلالها فى إلقاء القمامة، وكذلك سرعة حل مشكلة الصرف الصحى بمجمع خدمات زاوية الكرادسة.

وأكد أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن استغلالها، إلى جانب تطوير عددا من المشروعات المتعثرة واستغلال جميعأصول المحافظة بالصورة المثلى التى تخلق فرص عمل لأبنائها، مثل مصنع تدوير القمامة بالعدوة، ومشروع الدواجن التكاملى بالعزب، ومشروع الصرف الصحى بقرية دمشقين وغيرها، مضيفًا أنه تم اختيار عددا من المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم، ورفعها مساحيًا وتصويرها جويًا، لإعادة تخطيطها عمرانيًا مرة أخرى تحت إشراف مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومحمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية بمركز الفيوم.