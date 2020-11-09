بالفيديو .. بيراميدز يقدم لاعبه الجديد "أحمد فتحي"

نشر نادي بيراميدز اليوم مجموعة من الصور ولقطات الفيديو، للإعلان عن لاعبه الجديد أحمد فتحي القادم من النادي الأهلي بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وكان بيراميدز قد أعلن التعاقد رسميا مع أحمد فتحي في شهر أبريل الماضيظظن لكنه عاد اليوم للإعلان عن إنضمامه من جديد، بعدما انتهت مدة تعاقد أحمد فتحي رسميا مع الأهلي، بعد انتهاء مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري، وبدء انتظامه في تدريبات بيراميدز من اليوم.

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وخاض الجوكر مسيرة حافلة مع الأهلي منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء عام 2007، زينها بـ 19 لقب منهم 11 لقب بطولة دورى عام أخرها بطولة الموسم الجاري، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري ٣ مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة.

