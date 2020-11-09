إصابة الرئيس الأوكراني بفيروس كورونا

كشف مكتب الرئاسة الأوكراني، عن إصابة فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، مساء اليوم الاثنين، بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان نشره مكتب الرئاسة على صفحته في "فيسبوك": "للأسف جاء فحص الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعدوى كورونا كوفيد-19 إيجابيًا، رئيس البلاد بحالة جيدة وسيواصل مهامه عن بعد وهو في العزل الذاتي".

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.