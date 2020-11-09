الطيبي يحصد أكبر عدد من الأصوات في تاريخ المعادي والطروات بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠



تقدم أحمد الطيبي مرشح حزب مستقبل وطن عن كل المرشحين بفارق أكثر من 20,000 ألف صوت عن أول المتقدمين، وهذا يؤكد علي ثقة أهالي المعادي والطروات في الأستاذ أحمد الطيبي الذي يتمتع بسمعة طيبة وثقة من أهالي الدائرة.



وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

