النائب حسانين توفيق يكتب..الانتماء والمشاركة

هل هناك ثمة علاقة بين الشعور بالانتماء للوطن والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية؟... الإجابة... بكل حسم بعد أن انتهينا من الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وما تضمنته من مفاجأت.... نعم لأن انتماءك للوطن يفرض عليك الاهتمام بشؤونه وبالشخصيات التي ستتولى المسؤولية، وبالتالي فإنه عندما توكل إليك مهمة اختيار المسؤولين فإن الانتماء يفرض عليك أن تؤديها على أفضل وجه ممكن، بمعنى أن تدقق في الشخصيات التي ستتقدم لحمل المسؤولية وتختار أصلحهم حتى يوكل الأمر لأهله.
هذه الإجابة هي القاعدة المجردة التي ينبغي تطبيقها مهما كانت الظروف والأحوال، إذا كان الشعور بالانتماء صادق حقا، ولا معنى لأي عقبات أو أزمات تستحدث لأنها في النهاية إلى زوال وستبقى مشاعر الانتماء وحدها، فلا يمكن مثلا أن ينتقص السلوك السيئ لأحد أفراد أسرتك من شعورك بالانتماء للأسرة والخوف على مصالحها، كذلك الأمر في مشاعر انتمائك للوطن لا يجوز أن تصبح رهن المتغيرات المختلفة وأن يحول شئ بينك وبين أداء واجبك تجاه هذا الوطن.
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