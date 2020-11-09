أخصائي صحة عامة: مقبلون على شتاء صعب (فيديو)

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن الفترة المقبلة حرجة، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية حتى نعبر هذه المرحلة، مضيفا في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، "مقبلون على شتاء صعب، وما نملكه هو ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي".

ونصح أستاذ الصحة العامة، المواطنين بمنع التجمعات داخل المنازل، وإلغاء حفلات أعياد الميلاد والولائم والعزومات، إضافةً إلى ارتداء الكمامة عند الشعور بنزلات البرد.

وأعلنت شركتا Pfizer وBioNTech أن اللقاح الذي طورته كان فعالًا بنسبة 90٪ في الوقاية من عدوى كوفيد-19 في المرحلة الثالثة من التجارب الجارية.

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ووفقا لمجلة "ساينس أليرت"، تم تحقيق الحماية من العدوى للمرضى بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية، و28 يوما بعد الأولى، وفقا للنتائج الأولية، وقال ألبرت بورلا، رئيس مجلس إدارة شركة فايزر ومديرها التنفيذي، في بيان: "تقدم المجموعة الأولى من نتائج تجربة لقاحنا للمرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من العدوى".