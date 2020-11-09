إعادة بين 4 مرشحين على مقعدي دائرة منوف سرس السادات

تشهد دائرة منوف سرس الليان مدينة السادات محافظة المنوفية إعادة بين أربعة مرشحين على مقعدي الدائرة هم النائب أيمن عبدالهادي معاذ، والمرشحين أمير الجزار وعادل طلبة وأحمد أبو زيد مستقبل وطن.

وشهدت الدائرة منافسة قوية نتج عنها خروح النائب أسامة شرشر من المنافسة بعدما حصل على 13 ألف صوت انتخابي فقط.

وقالت الهيئة الوطنية، إنها بدأت تستلم نتائج الحصر العددى للدوائر والمحافظات على مدار اليوم وغدا، مضيفة أنها انتهت من استلام نتائج 9 محافظات، وأن الهيئة الوطنية في انتظار نتائج 4 محافظات بينهم شمال وجنوب سيناء.

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