الرئيس الزامبى يشيد بقوة التعاون الزراعى مع مصر

وأكد السفير المصرى، فى تصريحات له، أن المزرعة التى تم إنشاؤها عام 2006 وتقع على مساحة 650 فدانًا، تمثل ثمرة تعاون بين الجانبين المصرى والزامبى فى مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة، حيث نجحت المزرعة منذ إنشائها ومن خلال خبراء وزارة الزراعة المصرية فى تدريب آلاف الزامبيين على أساليب الزراعة المتطورة باستخدام أقل الإمكانيات.
كما نجحت فى إدخال محاصيل جديدة لم تكن شائعة فى زامبيا، فضلاً عن تحقيقها لمعدلات إنتاج، لاسيما فى إنتاج الذرة والقمح، تبلغ أضعاف ما يتم تحقيقه فى الأراضى الأخرى فى زامبيا.
وأضاف السفير أحمد مصطفى، أن المزرعة تعد أحد أبرز أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وزامبيا فى مجال بناء القدرات البشرية فى القطاع الزراعى الذى يعد العمود الفقرى للاقتصاد الزامبى، مؤكدًا أن نجاح هذه المزرعة كان دافعاً لتوقيع الجانبين لمذكرة تفاهم العام الماضى لإنشاء مزرعة أخرى فى منطقة "كابوى" وسط البلاد تبلغ مساحتها حوالى 3700 فدان، بدأ استصلاحها بالفعل وإنتاج بعض أصناف القمح والذرة وفول الصويا منها.
من جانبه، أعرب الرئيس الزامبى عن تقديره للجهد الكبير والخبرات المتميزة التى تنقلها المزرعة للجانب الزامبى حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به فى مجال الإنتاج الزراعى فى زامبيا.
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