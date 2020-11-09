رئيس توجو يستقبل السفير المصرى فى ختام فترة عمله

جاء ذلك خلال استقباله للسفير دكتور حسام حسين سفير مصر بدولة توجو، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بتوجو، حيث استعرضا خلال اللقاء مجالات التعاون الثنائى بين البلديّن، وخاصة سُبل تطوير مشروع المزرعة المشتركة النموذجية المهداة من الجانب المصرى، وفرص تنمية العلاقات التجارية بين الدولتيّن.

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