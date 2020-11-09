الهيئة الوطنية تفصل فى تظلمات المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب 

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض فى الفصل فى تظلمات المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، على نتائج الحصر العددى التى أعلنتها اللجنة العامة أمس الأحد وذلك عقب استلامها فى موعد أقصاة 24 ساعة من تلقيها.

وتلقت اللجان العامة تظلمات المرشحين على نتائج الحصر العددى للأصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددى، وفور تلقيها إرسلتها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت فى تلقى نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالمحافظات، وترد النتائج إلى الهيئة تباعا على مدار اليوم وغدا، حيث وصل عدد النتائج التى تسلمتها الهيئة حتى الآن نتائج 9 محافظات، بينما لم تصل نتائج أربعة محافظة، منها محافظتى شمال وجنوب سيناء، نظرا لبعد تلك المحافظات عن مقر الهيئة، وأنه فور تسلم جميعها تعكف الهيئة على مراجعتها والتدقيق فيها، ثم إضافة أصوات المصريين بالخارج إليها تمهيدا لإعلانها.

وإجريت عمليات التصويت فى 13 محافظة فقط وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك على مدار يومي السبت والأحد الماضيين.

وكان يحق ل 31 مليون ناخب أن يصوتوا فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 70 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و142 نائبًا من بين 2084 مرشحا "فردى".