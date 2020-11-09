الارصاد:طقس غدا لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش )، وفرص أمطار خفيفة على جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.