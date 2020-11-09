انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس غداً الثلاثاء وأماكن سقوط الأمطار بمختلف المحافظات ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غداً الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر الجاري، وسط توقعات بأن يسود طقس لطيف بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون معتدلاً على باقي أنحاء البلاد نهاراً.

حالة الطقس غداً الثلاثاء وأماكن سقوط الأمطار

كما يوجد نشاط للرياح بالسواحل الشمالية الغربية الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، كما يوجد فرص لسقوط الأمطار على العديد من المناطق غداً الثلاثاء.

ووفق بيان الأرصاد حول حالة الطقس غداً وأماكن تساقط الأمطار ، فقد جاءت على النحو التالي:

الأمطار تكون خفيفة وبنسبة 40% على مناطق من الوجه البحري، “الغربية الدقهلية كفر الشيخ والبحيرة”.

وتكون الأمطار متوسطة وبنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية “مطروح والسلوم والضبعة والإسكندرية”.

وتكون الأمطار خفيفة وبنسبة 30% على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

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كما تتأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، كما أن الطقس سيكون بارد ليلاً بالسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، ولطيف ولطيف بجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، وحول درجات الحرارة المتوقعة غداً، فقد جاءت كما هي في تقرير هيئة الأرصاد الجوية التالي.