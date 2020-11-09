المرشح أمير الجزار يشكر أهالي دائرة منوف سرس السادات: دعمكم شرف لنا

تقدم المرشح أمير الجزار، المنافس بجولة الإعادة في دائرة منوف - سرس - السادات محافظة المنوفية، الشكر لأهالي الدائرة على دعمهم له فى الجولة الأولى فى انتخابات مجلس النواب 2020، قائلًا: "دعمكم شرف لنا، ووسام على صدرنا، ومسئولية فى أعناقنا لمواصلة البذل والعطاء".

كما تقدم بالشكر للمرشحين الذين لم يكملوا بالمرحلة الثانية على جهودهم فى الفترة السابقة واستعدادهم لخدمة الوطن والمواطن، وكذلك الجهات الأمنية والقضائية على المجهود الذى بُذل فى تآمين العملية الانتخابية وخروجها بنزاهة وشفافية.

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وتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعيننا على أداء المهمة للحفاظ على المبادئ والقيم والحفاظ على الوطن ورعاية مصالحكم".

