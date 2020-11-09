السفير المصري بالخرطوم يلتقي وزير التجارة والصناعة السوداني

التقى السفير حسام عيسى، سفير مصر لدى جمهورية السودان، اليوم الإثنين، وزير التجارة والصناعة السوداني "مدني عباس مدني"، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات التجارية الثنائية كتشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك، ومشروع المنطقة الصناعية المصرية في السودان، وعقد اللجنة التجارية المشتركة.

وناقش الطرفان ما تم إنجازه من مشروعات، وأوجه تعاون الذي سبق الاتفاق عليها خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى السودان في أغسطس الماضي، وكذلك سبل المضي قدمًا لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين فى شتى المجالات.

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من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة السوداني عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في موضوعات التجارة والصناعة، خاصةً فيما يتعلق بتدريب الكوادر السودانية فى مجال التموين وصناعة الغزل والسكر والجلود والصناعات الصغيرة، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تفعيل كافة المشروعات المشتركة بما يخدم مواطني البلدين.