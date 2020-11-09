إطلالة جديدة لـ ريهام سعيد بعد تغير ملامحها "فيديو"

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو جديد من كواليس التصوير لتظهر بـ "لوك" جديد وتلفت أنظار جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ووجهت ريهام سعيد، الشكر إلى الماكيير علاء التونسي ومصفف الشعر هيثم دهب والمصور محمود عاشور، قائلة: "لما الصور تنزل محدش يقول فوتو شوب الناس دي فعلا تعبت عشان تقدم شكل جديد.. بجد انتوا اجمل ناس في الدنيا".
الجدير بالذكر، أن شبكة قنوات النهار قد أعلنت تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد، لتعود مجددًا إلى شاشة القناة التي شهدت انطلاقة برنامجها الشهير "صبايا الخير".
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وكانت ريهام سعيد قد توقفت عن تقديم برنامج "صبايا الخير" عقب إيقافه في أغسطس من العام الماضي وذلك بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على خلفية تصريحات أساءت فيها لأصحاب الوزن الزائد.
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