صندوق تحيا مصر: تدشين قافلة توزيع مواد غذائية وبطاطين تستهدف مليون مواطن

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ نهاية الشهر الماضي بتكثيف كل أنشطة الصندوق في كافة المجالات، مشيرا لوجود خطة لدى الصندوق لتوسيع أنشطته.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تدشين قافلة هي الأكبر لاستهداف مليون مواطن مع بداية فصل الشتاء، وتوزيع مواد غذائية وبطاطين.

وأشار إلى أن هناك مبادرات من أجل التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، إضافة لمبادرة لدعم صغار الصيادين وتوفير الأسر الواقية لهم من البرد.

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ولفت محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلى أنه سوف يتم تجهيز نحو ألفى من العرائس اليتيميات غير القادرات.