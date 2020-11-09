توقيع بروتوكول تعاون بين الألمانية بالقاهرة وأسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية

شهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة فعاليات اعمال توقيع بروتوكول للتعاون الثنائي الذى وقعه الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ممثلاً للجامعة واللواء أشرف عطية عبد البارى محافظ أسوان ممثلاً للمحافظة لتنفيذ مشروع الهوية البصرية و دعم وتطوير المدينة جمالياً وتخطيطيا، طبقاً للتكليف الرئاسي للجامعة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع بتعميم هذا المشروع بكافة محافظات مصر، والذي بدأته الجامعة بمحافظة الأقصر ثم محافظة جنوب سيناء ثم الإسكندرية والآن بمحافظة أسوان كما يجرى حالياً تنفيذه ب11 محافظة.

تتضمن نصوص البروتوكول إعادة إحياء الهوية البصرية للمحافظة فى مجالات التصميم والتطوير العمراني والحضرى من خلال ابتكار تصميمات و شعار مستوحى من طبيعتها يطلق على كافة المعالم السياحية الجاذبة للزوار لإضفاء الشكل الجمالي للمدن الرئيسية بالمحافظة التى تتوفر بها المقومات السياحية التي لا مثيل لها، مما يسرع ويشجع ويدعم الإستثمار السياحى بها ويتأتي ذلك من خلال الصرح العلمى البشرى التقنى المتوفر ببيت خبرة الجامعة الالمانية بالقاهرة لتطبيق وتنفيذ كوادرها أحدث النظم التكنولوجية التسويقية ما يجعل المحافظة تتبوأ مكانتها على الخريطة العالمية حيث لقبها عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية."

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شهد توقيع البروتوكول حضور كل من الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة والدكتور إيهاب كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والمهندسة غادة أبو زيد نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وفريق عمل مركز هوية مصر، لفيف من الإعلاميين وعمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.