برعاية حسام الملاحي.. طلاب أسنان النهضة يحصدون المراكز الأولى في مسابقة على مستوى الجمهورية

نظمت الجمعية العلمية لطلاب طب الفم والأسنان بجامعة النهضة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات العلمية لطلاب كليات طب الأسنان وبرعاية النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، ومشاركة 20 كلية طب أسنان حكومية وخاصة على مستوي الجمهورية، يوما لطب الأسنان المصري 2020.

شهد اليوم العلمي لطب الأسنان مشاركة أكثر من 35 محاضرا، كما شهد إجراء مسابقة أوائل الطلاب، وتنظيم احتفالية في نهاية اليوم، وذلك بمقر مركز تدريب وزارة الصحة بالعباسية بالقاهرة يوم الجمعة 6 نوفمبر2020.

وصرحت الدكتورة جيلان الجندي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن كلية طب وجراحة الأسنان بجامعة النهضة حصدت المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة أوائل الطلاب بمشاركة ٢٠ كلية طب أسنان حكومية وخاصة على مستوي الجمهورية.

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وانتهت مسابقة أوائل الطلاب إلى فوز الطالب أحمد منصور بالمركز الأول في عملي ماده علاج الجذور على مستوي الجمهورية، كما فاز الطالب أحمد طنطاوي سيد محمد بالمركز الأول في عملي مادة التركيبات الثابتة على مستوى الجمهورية، وفاز الطالب-محمد مجدي حامد بمركز ثاني الجمهورية في عملي مادة العلاج التحفظي، كما حصل الطالب صهيب محمد رضا على مركز ثاني الجمهورية في عملي ماده تشريح الأسنان.