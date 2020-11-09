أستاذ بقصر العيني: لقاح فايزر المضاد لكورونا يستطيع تغيير التاريخ ولكن علينا الانتظار

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الجهاز الهضمي بقصر العيني إنه مع ظهور فيروس كورونا حدث سباق بين الشركات الكبيرة لإصدار المصل والتطعيم أكثر من 140 شركة وما وصل إلى المراحل النهائية 3 أو 4 تطعيمات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، انه يتواجد 3 تطعيمات مختلفة الأول يتبع شركة فايزر عن طريق الحمض النووي والثاني تابع لشركة استرازينكا وبه جزء من الحامض النووي للفيروس والثالث به فيروس ضعيف.

وتابع لقاح فايزر استطاع العلماء به ان يطوروا به ليشكل ما يشبه أجسام مضادة ويحقق نتائج جيدة للغاية مشيرا إلى أن الشركات للإسراع في الإنتاج يتم دمج اختبارات وهو أمر خطأ لأن الوقت لا يمكن تجاوزه وعوامل الأمان لا يمكن إغفالها.

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وأكد أنه يجب التأكد من درجة الأمان ولا ننخدع بأخبار براقة وأنه في حال نجاح الشركة في إنتاج اللقاح سيتغير التاريخ.