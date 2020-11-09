أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه شكل اليوم مجلسا استشاريا لمواجهة كورونا. وقال بايدن في مؤتمر صحفي أنه وعند توفر لقاح كورونا سنوزعه على الأمريكيين بشكل عادل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. بايدن يشكل مجلس استشاري لمواجهة فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.