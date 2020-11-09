المترو تحدد 4 آلاف جنيه غرامة فورية عقوبة عدم ارتداء الكمامة

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي الفيروس، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.

وأعلنت الشركة توقيع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية، أثناء استقلال قطارات المترو، بعد تحذيرات المسؤولين عن حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وتطهير المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية؛ لمنع انتشار الفيروس.

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ولفت رئيس شركة مترو الأنفاق، إلى أن الشركة تعمل على حماية جموع الركاب، مُشددا على ضرورة التزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، في أثناء استقلال القطارات بالخطوط الثلاثة؛ لمنع انتشار الفيروس بين الركاب، موضحا أن هناك وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات