قال عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي إن أغلب تصريحات التي صدرت من مسئوليني في ليبيا وتونس والمغرب وأمريكا جيدة وتدعو للتفاؤل فيما يخص الأزمة الليبية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، مازالت الأزمة على الأرض دائرة بسبب المجموعات المسلحة أو الميليشيات التي تمتلك أسلحة ثقيلة وموانئ ومطارات.
إقرأ أيضًا.. برعاية حسام الملاحي.. طلاب أسنان النهضة يحصدون المراكز الأولى في مسابقة على مستوى الجمهورية
وتابع أنه من ضمن الأوراق يوجد رجل يدعى منصور مشارك في الحوار بتونس وهو منتمي في الأساس لتنظيم الإخوان وغيره مشاركين في محادثات تونس مشيرا إلى أن أخطر محاور الحوار في تونس هو الالتفاف على المؤسسات المنتخبة وما يجري في تونس من الممكن أن يسحب القرار من الشعب الليبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متخصص في الشأن الليبي يوضح دور الميليشيات والمجموعات المسحلة في الأزمة الليبية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.