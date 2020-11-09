متخصص في الشأن الليبي يوضح دور الميليشيات والمجموعات المسحلة في الأزمة الليبية (فيديو)

قال عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي إن أغلب تصريحات التي صدرت من مسئوليني في ليبيا وتونس والمغرب وأمريكا جيدة وتدعو للتفاؤل فيما يخص الأزمة الليبية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، مازالت الأزمة على الأرض دائرة بسبب المجموعات المسلحة أو الميليشيات التي تمتلك أسلحة ثقيلة وموانئ ومطارات.

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وتابع أنه من ضمن الأوراق يوجد رجل يدعى منصور مشارك في الحوار بتونس وهو منتمي في الأساس لتنظيم الإخوان وغيره مشاركين في محادثات تونس مشيرا إلى أن أخطر محاور الحوار في تونس هو الالتفاف على المؤسسات المنتخبة وما يجري في تونس من الممكن أن يسحب القرار من الشعب الليبي.