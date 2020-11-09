سخر الفنان محمد هنيدى من صورة له في مرحلة الطفولة، عبر حسابته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ليخلق روح من المرح بين النشطاء.
علق "هنيدي" على صورته التي ظهر فيها عاريًا، قائلًا: "كنت أول طفل في التاريخ نفسه يطلع مصارع ساموراي.. مش فاهم ليه"، ليتفاعل معه العديد من المتابعين.
اقرأ أيضًا..شكوك حول إصابة آسر ياسين بفيروس كورونا بسبب البصل "فيديو"
الجدير بالذكر، أن الفنان محمد هنيدى يقوم بتصوير أحدث أفلامه بعنوان "النمس والانس"، ويشاركه البطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة منة شلبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد هنيدي يسخر من نفسه: "أول طفل نفسه يطلع مصارع ساموراي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.