محمد هنيدي يسخر من نفسه: "أول طفل نفسه يطلع مصارع ساموراي"

سخر الفنان محمد هنيدى من صورة له في مرحلة الطفولة، عبر حسابته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ليخلق روح من المرح بين النشطاء.

علق "هنيدي" على صورته التي ظهر فيها عاريًا، قائلًا: "كنت أول طفل في التاريخ نفسه يطلع مصارع ساموراي.. مش فاهم ليه"، ليتفاعل معه العديد من المتابعين.

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الجدير بالذكر، أن الفنان محمد هنيدى يقوم بتصوير أحدث أفلامه بعنوان "النمس والانس"، ويشاركه البطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة منة شلبى.