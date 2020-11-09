صور.. المصريين الأحرار يشكل فريقا لرصد الأضرار الناتجة عن الأمطار بمطروح

شكل سلطان الشيخ الزعيرى، أمين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح، فريق إدارة أزمات برئاسته لمتابعة آثار تدهور حالة الشوارع والمنازل فور هطول أمطار غزيرة بجميع مدن وقرى مطروح.





وضم الفريق، بحسب بيان للحزب، اليوم الإثنين، كل من مصطفى حسنى، من أمانة العمل الجماهيرى، وعامر كريم، من أمانة الشباب، وصالح محارب.

وزار الفريق، مناطق الكيلو 2 وشارع 15 وحى الشروق ومنطقة القصر وعزب الشيخ عطيوة ومنطقة السنوسية وحى الزهور بالكيلو 4، لتقديم المساعدة للأهالى المتضررين من هطول أمطار غزيرة أضرت بعدد كبير من الشوارع والمنازل، ولرصد حالات هبوط الطرق المرصوفة.