- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وضم الفريق، بحسب بيان للحزب، اليوم الإثنين، كل من مصطفى حسنى، من أمانة العمل الجماهيرى، وعامر كريم، من أمانة الشباب، وصالح محارب.
وزار الفريق، مناطق الكيلو 2 وشارع 15 وحى الشروق ومنطقة القصر وعزب الشيخ عطيوة ومنطقة السنوسية وحى الزهور بالكيلو 4، لتقديم المساعدة للأهالى المتضررين من هطول أمطار غزيرة أضرت بعدد كبير من الشوارع والمنازل، ولرصد حالات هبوط الطرق المرصوفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. المصريين الأحرار يشكل فريقا لرصد الأضرار الناتجة عن الأمطار بمطروح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.