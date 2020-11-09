شخص ينتقم من قريبه بتقديم بلاغ كيدي ضده يزعم تورطه في وقائع خطف واغتصاب

بث أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مشاركة تضمنت، مناشدة الأجهزة المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مقيم بالغربية، والادعاء بتورطه بوقائع خطف واغتصاب، زاعماً تقاعس الجهات الأمنية عن ضبطه خشية مقاومته للقوات لحيازته أسلحة نارية وكلاب حراسة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، له معلومات جنائية، مقيم بمدينة طنطا بالغربية ولم يستدل على حيازته لأسلحة نارية أو كلاب حراسة بمسكنه، أو ورود أي بلاغات خطف أو اغتصاب ضده.

وباستكمال الفحص تبين كيدية الشكوى، وأن القائم على إنشاء الحساب المشار إليه تربطه صلة قرابة بالمشكو فى حقه - نجل خالته - له معلومات جنائية - مقيم بالقاهرة - تم ضبطه واعترف بإدعائه على المشكو فى حقة لوجود خلافات عائلية بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.