نبيل دونجا لاعب بيراميدز يصاب بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أُصيب نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط فريق بيراميدز، بفيروس كورونا، بعدما تأكدت إيجابية العينة التى خضع لها، ليبدأ أصدقاؤه فى دعمه وتمنى الشفاء له من المرض، عقب معرفة إصابته بالفيروس، حيث قام دونجا بالإشارة إلى دعواتهم له عبر الاستورى الخاص بحسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وكان مسئولو الزمالك، قرروا بدء المفاوضات مع بيراميدز، خلال الفترة الجارية، من أجل الحصول على خدمات نبيل عماد "دونجا"، لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض، فى الموسم الجديد، بعدما قامت إدارة نادى الزمالك بتأجيل مفاوضات ضم اللاعب لحين انتهاء مشوار فريقه فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت خسارة بيراميدز للقب بعد تعرضه للهزيمة فى النهائى أمام نهضة بركان المغربى، بهدف نظيف، ليتوج الفريق المغربى بلقب الكونفدرالية على حساب بيراميدز، حيث ستشهد الفترة الجارية مفاوضات مكثفة من جانب إدارة الزمالك للحصول على خدمات اللاعب.

وأبدى دونجا، ترحيبه الشديد بارتداء قميص الزمالك فى الموسم المقبل، منتظراً إنهاء إدارة قلعة ميت عقبة للمفاوضات مع ناديه من أجل الحصول على خدماته، خاصة فى ظل امتداد عقده مع بيراميدز، لذا لا يحق له الانتقال إلى صفوف الأبيض إلا من خلال ناديه وهوا ما سيحرص مسئولى الزمالك على إنهاءه خلال الفترة الحالية من أجل دعم خط الوسط بجهود اللاعب الذى تألق مع بيراميدز وقام بالتوقيع لنادى الزمالك للتأكيد على رغبته فى الانضمام إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل.

وأشاد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مؤخرا، بأداء نجم فريق بيراميدز نبيل عماد دونجا، خلال مباراة فريقه أمام نظيره حوريا كوناكرى الغينى، فى مباراة نصف النهائى، ببطولة الكونفدرالية ونجاحه فى قيادة بيراميدز، للفوز بنتيجة هدفين دون رد، حيث نشر حساب الكاف عبر تويتر، صورة لدونجا وهو يحتفل بعد انتهاء المباراة، قبل أن يهزم بيراميدز فى المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى.