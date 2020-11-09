مصدر أمني: عودة طالبة بلبيس المتغيبة بعد مغادرتها المنزل بمحض إرادتها

أكد مصدر أمني عودة طالبة بلبيس بعد مغادرتها المنزل بمحض إرادتها، وقال المصدر: «بالنسبة لما تبلغ لمركز بلبيس بالشرقية بغياب فتاة عن منزلها عقب خروجها إلى المدرسة وتداول الخبر على صفحة بالفيسبوك».

وأضاف: «بالفحص تبين مغادرة الفتاة وعودتها لمسكنها بمحض إرادتها، حيث كانت برفقة إحدى صديقاتها».