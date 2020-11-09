الداعية خالد الجندي: هناك "حيض" للرجال أيضا (فيديو)

قال خالد الجندي في تصريحات تلفزيونية، أن الشتائم التي تصدر من أفواه بعض الرجال في مجتمعنا اليوم، ما هي إلا "حيض" كما عند النساء.

وقال خالد الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون": " إن الشتائم التى تخرج من الرجال ما هى إلا أذى وقد نهى ديننا الحنيف عن هذة الرذيلة التي تشبه الحيض ولكنها حيض الرجال"، حسبما وصف.

وأضاف: "من الأفضل الاعتزال والبعد عن هؤلاء الرجال الذين يصدرون الشتائم وعدم الرد عليهم".

اقرأ أيضا: المترو تحدد 4 آلاف جنيه غرامة فورية عقوبة عدم ارتداء الكمامة



واستشهدا بكلام للإمام الشافعى حين قال: "يخاطبنى السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا فيزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا"، مشيرا إلى أن ترك هذة الفئة من الرجال وتجاهلهم أمر من شأنه أن يصلحهم.