مسلسل ما وراء الطبيعة 2020.. كواليس خاصة للدكتور رفعت إسماعيل "فيديو"

مسلسل ما وراء الطبيعة 2020 لايزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ إطلاقه على منصة نتفليكس العالمية، ليستحوذ بعد ساعات قليلة من عرضه على ترتيب ضمن قائمة أفضل المسلسلات العالمية.

كشف الفنان أحمد أمين، عن كواليس تجسيده لشخصية الدكتور رفعت إسماعيل الذي أبهر بها الجمهور في مسلسل ما وراء الطبيعة 2020، بعدما تأثر بالشخصية ليصبح الدكتور رفعت إسماعيل ذاته بشهادة الجمهور.

مسلسل ما وراء الطبيعة 2020



كتب "أمين" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" تأثرت بالرواية وكانت مكونات شخصية رفعت إسماعيل في خيالي من خلال عدد من الأشخاص الذين عرفتهم في الحقيقة جزء من مدرس وجزء من شخص بعائلتى".

وتابع: "كنت من المحظوظين اللي قابله الدكتور أحمد خالد توفيق، لأنني عرفته على المستوى الشخصي وكان متواضعا للغاية وكان ملم بأشياء كثيرة على المستوى الثقافي والفني فكان يشاهد كل الأفلام التي تنتج على مستوى العالم".

وأوضح أحمد أمين، كواليس إختياره لتجسيد شخصية الدكتور رفعت اسماعيل بعدما بلغه المخرج عمرو سلامة بأنه هو الذي يقوم بالدور، معقبًا على ذلك قائلًا: "قولتله طيب لية انا ممكن تختار ممثل كويس لاني بحب الدور ده أوي ولازم يطلع كويس.. وفعلًا كان محتاج مني جهد كبير أوي علشان الشخصية تتعمل بإحترام".

حظي الفنّان المصري أحمد أمين، على إعجاب العديد من المتابعين، لإتقانه دور "د. رفعت إسماعيل"، بطل المسلسل، المقتبس عن سلسلة روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.



تستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

اقرأ أيضًا..ما وراء الطبيعة يدخل قائمة أفضل المسلسلات العالمية



مسلسل ما وراء الطبيعة 2020 يعرض مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.