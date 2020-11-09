الرئيس الزامبى يشيد بقوة التعاون الزراعى مع مصر

زار الرئيس الزامبى إدجار لونجو، مشروع المزرعة المصرية الزامبية المُشتركة فى منطقة مويمبيشى قرب العاصمة لوساكا، وكان فى استقباله السفير أحمد مصطفى، سفير مصر فى زامبيا، بالإضافة إلى مدير المزرعة الموفد من وزارة الزراعة المصرية.

وأكد السفير المصرى، فى تصريحات له، أن المزرعة التى تم إنشاؤها عام 2006 وتقع على مساحة 650 فدانًا، تمثل ثمرة تعاون بين الجانبين المصرى والزامبى فى مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة، حيث نجحت المزرعة منذ إنشائها ومن خلال خبراء وزارة الزراعة المصرية فى تدريب آلاف الزامبيين على أساليب الزراعة المتطورة باستخدام أقل الإمكانيات.

كما نجحت فى إدخال محاصيل جديدة لم تكن شائعة فى زامبيا، فضلاً عن تحقيقها لمعدلات إنتاج، لاسيما فى إنتاج الذرة والقمح، تبلغ أضعاف ما يتم تحقيقه فى الأراضى الأخرى فى زامبيا.

وأضاف السفير أحمد مصطفى، أن المزرعة تعد أحد أبرز أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وزامبيا فى مجال بناء القدرات البشرية فى القطاع الزراعى الذى يعد العمود الفقرى للاقتصاد الزامبى، مؤكدًا أن نجاح هذه المزرعة كان دافعاً لتوقيع الجانبين لمذكرة تفاهم العام الماضى لإنشاء مزرعة أخرى فى منطقة "كابوى" وسط البلاد تبلغ مساحتها حوالى 3700 فدان، بدأ استصلاحها بالفعل وإنتاج بعض أصناف القمح والذرة وفول الصويا منها.

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