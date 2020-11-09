هانى الناظر: نجاح لقاح فايزر ضد كورونا عودة للتفاؤل

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، إن إعلان شركة فايزر، عن نجاح لقاحها ضد كورونا عودة للتفاؤل، متوقعا أن يكون عام 2021 نهاية الوباء.





وكتب الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "عودة للتفاؤل والأخبار المملوءة بالأمل وبعد توالى الإعلان يوم بعد يوم عن نجاح لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا، وآخرها ما أعلنته اليوم شركة فايزر عن نجاح لقاحها ونتائجه المبشرة واحتمال اعتماده من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أواخر نوفمبر الحالى". وتابع: "يبدو أن 2021، عام الأمل سيشهد بإذن الله بداية النهاية لهذا الوباء الخطير، وإلى حين ذلك علينا التمسك والاستمرار فى ارتداء الكمامة وبقية الإجراءات الاحترازية لنحمى أنفسنا وأسرنا وأحبابنا من موجة ثانية، القادم أحلى وأجمل بمشيئة الله".

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