فيديو.. وزير الصحة الأسبق: كورونا سيصبح كالأنفلونزا بعد لقاح فايزر

وأضاف حاتم، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أنه بعد الإعلان عن لقاح فايزر يمكن القول أنه لا موجة ثالثة من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الشركة أجلت الإعلان عن اللقاح لحين الانتهاء من الانتخابات الأمريكية لعدم التدخل فى السياسة.

وعن لقاح أكسفورد، قال وزير الصحة الأسبق: "سيكون متاحا فى لندن خلال أسبوعين للأطقم الطبية ورجال الأمن ومن تجاوز الـ 60 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة"، منوهًا إلى أنه سيكون فى مصر خلال الشهر المقبل.

وأكد أن هناك 3 شركات أمريكية أخرى بخلاف فايزر قدمت تطعيمات، مما يعنى أن الولايات المتحدة سيكون لديها 4 تطعيمات مع نهاية العام.