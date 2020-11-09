سفير مصر بـ بريطانيا: برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى تخفيف تداعيات كورونا

ونظم الندوة، السفارة المصرية فى لندن، بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية البريطانية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وغرفة التجارة المصرية البريطانية.

وشارك فى أعمال الجلسة الافتتاحية للندوة السفير المصرى بلندن، والسفير البريطانى بالقاهرة، والسفير الإقليمى البريطانى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا رؤساء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال وغرفة التجارة المصرية البريطانية.

وفى كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، أكد السفير طارق عادل، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، على التنسيق المستمر بين الجانبين المصرى والبريطانى من أجل تعزيز أطر التعاون الاقتصادى، وتذليل كافة العقبات أمام شركات القطاع الخاص فى البلديّن، فضلاً عن حرص الجانبين على الانتهاء من اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية قريباً، ودخولها حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالى على النحو الذى يضمن انتظام المعاملات التجارية الثنائية عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.

وأشار السفير عادل فى كلمتة، إلى حرص الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية على بناء اقتصاد مرن مستدام، الأمر الذى انعكس بشكل كبير فى السياسات والإجراءات التى تم تطبيقها من كافة الهيئات الحكومية المصرية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى بمختلف محاوره، وأسفرت عن تخفيف تداعيات أزمة كورونا عن هيكل الاقتصاد المصرى، وكذا إبقاء معدلات النمو الاقتصادى فى مصر، بمستويات إيجابية.

ولفت إلى التعاون المتميز بين الجانبين المصرى والبريطانى فى مجال الاقتصاد الأخضر، وما قامت به مصر مؤخراً من إدراج أول سندات سيادية خضراء من منطقة الشرق الأوسط ببورصة لندن، بما يعكس جهود الحكومة المصرية فى تنويع التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، ويتسق مع أولوية دعم مشروعات الاستثمار الأخضر فى إطار رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن تتناول الجلسات التى سيتم عقدها على مدار الأسبوع عدداً من المجالات محل الأولوية لدى الجانبين مثل سبل تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومستقبل التعاون فى مجال الغاز والبترول، وكذا ما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من حوافز وفرص استثمارية هامة جاذبة للاستثمار الأجنبى، وذلك بالإضافة إلى فرص التعاون بين الجانبين فى مجالات التعليم، والصحة، والسياحة، والاتصالات، ودعم التحول الرقمى على مستوى جميع الصناعات.

ومن المتوقع أن تمتد أعمال الندوة لعدة جلسات على مدار الأسبوع الجارى، تحت عنوان: "اقتصاد مصر الأخضر"، بهدف تعزيز قنوات التواصل والحوار بين صانعى السياسات والقطاع الخاص فى مصر والمملكة المتحدة، ولتبادل وجهات النظر والتعرف على التحديات والفرص المتاحة أمام الجانبين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

ومن المقرر أن يُشارك فى أعمال الجلسات المختلفة عدد من الوزراء المصريين وكبار مسئولى الدولة، فضلاً عن ممثلى القطاع الخاص فى البلديّن من مختلف المجالات، وكذا مسئولين بالهيئات الحكومية البريطانية، والمؤسسات التمويلية المختلفة.