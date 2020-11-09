بيان إحصائي للدائرة الثانية في بئر العبد شمال سيناء: إعادة بين الرقيعي 8943 صوتا.. وكامل 8026 صوتا

أعلنت اللجنة اللجنة الفرعية ببئر العبد ورمانة ونخل والحسنة بدائرة الحسنة الثانية بشمال سيناء المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات حصول سلامة الرقيعي 8934 صوتا و سامي كامل 8026 صوتا.

وتجرى الإعادة بين المرشح سلامة الرقيعي والمرشح سامي كامل على المقعد الفردي بالدائرة الثانية ومقرها الحسنة وتضم مدن بئر العبد والحسن. ونخل بوسط وغرب سيناء. وكانت نتيجة الإنتخابات بالدائرة الأولى التي تضم مدن العريش والشيخ زويد ورفح قد أسفرت عن إعادة بين عبد العزيز مطر وحصل على 11565 صوتا، وياسر حمدى عرابى وحصل على 6359 صوتا.

بينما حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 5669 صوتا ، وقائمة ابناء مصر على 1308 صوتا. وجاءت هذه الأرقام فى ضوء المؤشرات الإحصائية للجنة، من واقع كشوف الناخبين وصناديق الاقتراع، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر نشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد غايته الأحد المقبل 15 نوفمبر.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة ، يتنافس عليهم 41 مرشحًا ، 31 مرشحًا علي المقعدين الفردي و10 مرشحين علي المقاعد المخصصة للقائمة. كما تضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.