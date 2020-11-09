شاهد.. فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو لفعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1)، الذي يستمر حتى الحادى عشر من نوفمبر الجاري بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط بجمهورية مصر العربية.

يذكر أن التدريب (T-1) ينفذ للمرة الأولى بين مصر وبريطانيا، حيث بدأت المرحلة الأولى للتدريب بوصول سفينة الإبرار (HMS ALBION) وعناصر القوات الخاصة البريطانية إلى قاعدة الأسكندرية البحرية وعقد مؤتمر تنسيقي لتعارف القوات المشتركة من الجانبين.

يهدف التدريب إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنظيم وتنفيذ وإدارة العمليات البرمائية المشتركة، وعمليات مكافحة التهديدات البحرية والأمن البحري، ودارسة تكتيكات وأساليب أعمال قتال القوات الخاصة البحرية للجانب البريطاني في مجال العمليات البرمائية، وكذلك عقد ورش عمل لتبادل الخبرات في موضوعات الأمن البحري وعمليات الاعتراض وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر.