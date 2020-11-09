ثلاثي الدوري الإنجليزي في القاهرة للانضمام إلى معسكر الفراعنة

وصل منذ قليل الثلاثي المصري المحترف في إنجلترا، محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا، ومحمد النني لاعب أرسنال إلى مطار القاهرة الدولي، قادمين من إنجلترا للمشاركة مع المنتخب الوطني مباراتيه أمام توجو فى مباراتى الذهاب والإياب والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجارى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع محمد صلاح نجم المنتخب المصرى لكرة القدم، للاطمئنان على انتهاء كل إجراءاته لوصوله اليوم للمشاركة مع المنتخب الوطنى لكرة القدم خلال مباراتيه أمام توجو، وأوفد وزير الرياضة مراسم وزارة الشباب والرياضة لاستقبال محمد صلاح .

وفى سياق متصل، يشهد الدكتور أشرف صبحي مساء اليوم المران الخاص بالمنتخب المصرى والذى يقام مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى وذلك لمؤازرة المنتخب وجهازه الفني والادارى قبيل مبارياته مع منتخب توجو.

بدأ المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، مرحلة الجد استعدادا لمواجهتى توجو يومى 13 و17 نوفمبر الجارى في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021. فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون، حيث يستضيف الفراعنة منتخب توجو فى اللقاء الأول على أن يقام اللقاء الثانى على أرض المنافس يوم 17.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي «الونش»- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد «زيزو»- رمضان صبحي- محمد مجدي «أفشة»- محمود حسن «تريزيجيه»-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن «كوكا»- حسام حسن- محمد شريف.