للانضمام لمعسكر المنتخب.. صلاح والنني وتريزيجيه يصلون مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، ومحمود تريزيجيه لاعب نادي استون فيلا، ومحمد النني لاعب نادي الأرسنال، للمشاركة مع منتخب مصر في مبارياته المرتقبة مع منتخب توجو في مباراتي الذهاب والإياب، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول اللاعبين الثلاثة من خلال استراحة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، فور وصولهم علي متن طائرة مصر للطيران القادمة من لندن.

وحرص فريق العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، علي استقبال نجوم منتخب مصر في حضور عدد من قيادات مراسم وزارة الشباب والرياضة.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الأثنين، مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم وذلك فى إطار الاطمئنان على انتهاء كافة إجراءات وصوله.

ويشهد الدكتور أشرف صبحي مساء اليوم المران الخاص بالمنتخب المصرى والذى يقام فى استاد القاهرة الدولى، وذلك لمؤازرة المنتخب وجهازه الفني والادارى قبيل مبارياته مع منتخب توجو.