آثار الحكيم تتصدر "التريند" والجمهور: "معرفنهاش"

آثار الحكيم تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل"، جراء ظهورها في كواليس مسرحية "المتفائل" التي تعرض حاليًا على المسرح القومي في القاهرة، بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة الفنية.
نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة جمعتها مع الفنانة القديرة آثار الحكيم، وسامح حسين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
آثار الحكيم
علقت الصايغ على الصورة التي جمعتها مع آثار الحكيم قائلة، "نورتنا وشرفتنا أمس النجمة آثار الحكيم.. مسرحية المتفائل على المسرح القومي".
تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفةالصورة التي ظهرت فيها آثار الحكيم، مؤكدين أنهم لن يتعرفوا عليها بسبب تغير ملامحها.
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شاركت آثار الحكيم في بطولة عدد كبير من الأفلام منها "النمر والأنثى" بطولة الممثل المصري عادل إمام، و"الحب فوق هضبة الهرم" بطولة الممثل المصري أحمد زكي، وفيلم "بطل من ورق" إلى جانب بطله الممثل المصري ممدوح عبد العليم، حيث كان آخر أعمالها الفنية مسلسل "الوتر المشدود" عام 2009.
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