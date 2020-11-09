بعد خسارة مرتضى.. وزير الرياضة: الإعلان عن نتائج التفتيش على الزمالك.. والقانون يطبق على الجميع

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الوزارة ستطبق القانون واللوائح على الجميع وقاربنا على الانتهاء من التفتيش على نادي الزمالك وإعلان النتائج.
واضاف في تصريحات لمراسل برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة صدى البلد، أن الإجراءات القانونية ليست ضد المؤسسات وتطبيق اللوائح.
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وتابع الوزير أشرف صبحي أن الهدوء والقانون سيتم اتباعهم خاصة أن العمل تطوعي في الأندية.
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