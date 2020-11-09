هانى الناظر: نجاح لقاح فايزر ضد كورونا عودة للتفاؤل.. وعام 2021 سيشهد نهاية وباء كوورنا

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، إن إعلان شركة فايزر، عن نجاح لقاحها ضد كورونا عودة للتفاؤل، متوقعا أن يكون عام 2021 نهاية الوباء.

وكتب الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "عودة للتفاؤل والأخبار المملوءة بالأمل وبعد توالى الإعلان يوم بعد يوم عن نجاح لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا، وآخرها ما أعلنته اليوم شركة فايزر عن نجاح لقاحها ونتائجه المبشرة واحتمال اعتماده من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أواخر نوفمبر الحالى".